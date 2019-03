Tiburtina, San Paolo e Tuscolano: invasione di ratti ai cassonetti

di Emilio Orlando

I più grandi sembrano gatti. Si muovono all’impazzata, tra le buste dell’umido e i cartoni. Un’invasione sfrenata di topi: in tre video abbiamo ripreso scene da film horror al Tiburtino, in via Scorticabove, all’uscita della metro San Paolo e in Quintilio Varo, al Tuscolano.Brulicano nel sottosuolo, dove scavano gallerie e tane per riprodursi. Ogni femmina può partorirne a decine. Il numero aumenta progressivamente ogni mese: dai video si vedono girare sugli alberi, facendo curiose acrobazie sotto gli occhi atterriti dei cittadini romani, ostaggio ormai di quella che è considerata anche una “bomba” epidemiologica. Sono le migliaia di topi che scorrazzano intorno ai cassonetti della spazzatura ormai stracolmi di rifiuti. Dal Tiburtino al Tuscolano da San Paolo a San Lorenzo al centro storico, nessun quartiere è ormai al riparo dall’emergenza dell’invasione dei ratti legata al problema dei rifiuti.Numerose colonie sono state avvistate anche a Prati e al Sallustiano. La paralisi di Ama si percepisce anche da questo grave fenomeno, che attraversa in lungo e in largo tutta la Capitale. Sono quasi dieci milioni, secondo le stime degli esperti, due o tre per ogni romano, gli esemplari di roditori che vivono ormai indisturbati nei tombini e nelle tane ricavate sotto il manto stradale delle strade di Roma. In alcune zone intorno ai cumuli d’immondizia, di rifiuti organici ed alimentari ne scorrazzano a centinaia, incuranti persino della presenza umana.«Ormai abbiamo paura di essere morsi dai topi – racconta Paola, una residente di via Olingo Malagodi sulla Tiburtina – anche quando gettiamo la spazzatura. Dai cumuli di immondizia si sente squittire. I sacchi si muovono e tremano come se dentro ce ne fossero a decine. L’ altra sera un ratto dalle dimensioni simili a quelle di un gatto ha anche provato ad avvicinarsi. Sono fuggita impaurita». La paura è un sentimento che accomuna tutti i romani quando passano vicino ai cassonetti dell’Ama, pieni rifiuti. «Ero a spasso con il cane – dice Antonio, residente in via della Giuliana. Ad un certo punto si è avvicinato ad alcuni sacchi depositati in strada. Ne sono usciti almeno venti. Il mio cane ha evitato d’istinto di essere morso sul muso, rischiando anche di prendersi la leptospirosi».A gennaio scorso, come in un film horror, durante le celebrazioni della Giornata della Memoria al cinema Barberini, settecento alunni vennero fatti evacuare per una improvvisa invasione di ratti durante la proiezione.