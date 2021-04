Roma, Municipio X: «Intimidazioni al Tavolo Turismo»? Presentato esposto su affermazioni assessore Denicolò

"Nel corso della Commissione VI Attività Produttive e Turismo 14 aprile 2021 l'Assessore alla Cultura e Sport Silvana Denicolò ha dichiarato che il "Tavolo del Turismo", attivato dal Municipio nel 2018 e successivamente riunitosi solo per pochissime sedute, non sarebbe più stato convocato dall'allora Assessore a Commercio e Turismo Damiano Pichi, non per scelta politica, come affermato dalle opposizioni, bensì poiché ci sarebbero state “intimidiazioni” verso alcuni partecipanti alle riunioni. A fronte di tali preoccupanti affermazioni abbiamo immediatamente chiesto un chiarimento, ma l'Assessore non ha risposto e neppure ieri in Consiglio Municipale, dove abbiamo sollevato la questione, nessuno della maggioranza a cinquestelle ha risposto o chiarito. Ricordando che le sedute del "Tavolo del Turismo" erano pubbliche e si tenevano nell'Aula consiliare dove vi erano l'Assessore Pichi e i rappresentanti delle categorie a confronto - commercianti, albergatori, balneari - ci sentiamo chiaramente in dovere di approfondire. E per questo stamattina abbiamo presentato un esposto alle autorità competenti. Inoltre abbiamo anche richiesto una Commissione Controllo e Garanzia. Crediamo che l'Assessore abbia il dovere di chiarire tutto o altrimenti, laddove avesse fatto dichiarazioni fantasiose, di dimettersi perché evidentemente inadeguata al ruolo istituzionale che ricopre".

È quanto dichiarano i Consiglieri del Municipio X Andrea Bozzi, capogruppo di "Sogno Comune" e vice presidente Commissione Commercio e Turismo, Giuseppe De Martino e Pierfrancesco Marchesi, entrambi consiglieri di Fdi e membri della stessa commissione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA