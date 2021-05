Roma, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 maggio interruzione dell'acqua nel IX Municipio: ecco le vie interessate

A Roma Acea Ato 2 comunica che per consentire interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e improcrastinabili, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune vie del IX Municipio del Comune di Roma. Per limitare i disagi per i cittadini, Acea Ato 2 svolgerà i lavori nel corso della notte tra venerdì 7 e sabato 8 maggio. Di conseguenza, dalle ore 22 di venerdì 7 maggio alle ore 9 di sabato 8 maggio, si verificheranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti strade:

 Via di Decima;

Via della Grande Muraglia (tra Via di Decima e Piazza Monte di Tai);

 Via del Fiume Giallo;

 Via Pechino;

 Via Ildebrando Vivanti;

 Via Cina;

 Via Mar della Cina;

 Via delle Comete;

 Via Caterina Troiani;

 Via Delle Costellazioni;

 Viale Camillo Sabatini;

 Viale Inigo Campioni;

 Viale Roberto Lordi;

 Viale Sabato Martelli Castaldi;

 Piazza Otello Boccherini;

 Piazza A. Hazon;

 Via Mario Mona;

 Via Carlo Moneta;

 Largo Clinio Misserville;

 Via della Seta;

 Via Monte dei Nove Draghi;

 Via Padre Giovanni Antonio Filippini;

 Viale Don Pasquino Borghi;

 Viale Beata Vergine del Carmelo;

 Via Nanchino;

 Via Fiume delle Perle;

 Via dell’Equitazione;

 Via Domenico Jachino;

 Via dell’Orsa Maggiore;

 Via Leonardo Umile;

 Via Sergio Forti;

 Via Giuseppe Mendoza;

 Via Giuseppe Perego;

 Via Deserto di Gobi;

 Via Shangai;

 Via Del Bambù;

 Via Pagoda Bianca;

 Via di Mostacciano;

 Via del Fosso del Torrino;

 Piazzale Cina;

 Piazza di Monte Tai.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe

Per limitare i disagi, dalle ore 22 di venerdì 7 maggio alle ore 9 di sabato 8 maggio, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: Piazzale Cina e Largo Clinio Misserville.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 20:15

