Quando Roma sa vincere 6-0 6-0

Per una volta Roma non si sente di serie B. Non si sente da meno rispetto alle tanto blasonate Parigi, Londra e la cugina Milano. Per una volta la Capitale d'Italia è sotto i riflettori di giornali e tv di tutto il mondo, non per autobus in fiamme e cinghiali a spasso, non come esempio di malfunzionamento e di abbandono dei suoi tesori archeologici o architettonici e nemmeno per inchieste giudiziarie su mafia e corruzione.Tutto il mondo sta ammirando Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia. D'altronde, basta passarci per il Foro Italico per ammirare una Roma che funziona: i più grandi campioni di tutto il mondo in gara, un villaggio ricco che ogni anno fa registrare il record di presenze. Ma non solo. È un'occasione per tante aziende private di mettersi in mostra in un momento a dir poco critico e per migliaia di giovani di lavorare per mettere da parte i soldi per pagarsi magari gli studi. Ecco questo torneo andrebbe preso come esempio in tutti i settori per rilanciare la Capitale. E per far capire a tutti che L'Italia vince se vince Roma.