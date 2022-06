Folle inseguimento per le vie del centro a Roma. Una Bmw non si è fermata all'alt intimato dai carabinieri. L'auto è ripartita infatti a tutta velocità abbattendo alcune transenne di sicurezza in uso ai militari su via Paolo VI. Alla guida un uomo, fermato su via Gregorio VII.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Giugno 2022, 12:19

