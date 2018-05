Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nozze d’argento con la musica per la 25esima edizione diche si svolgerà dal 14 giugno al 10 agosto. Il tema di questa edizione è il rapporto - contraddittorio ed ambivalente - dei romani con la loro città: T’ho amato sempre, non t’ho amato mai, preso a prestito da un verso di Amore che viene amore che vai, canzone di, autore a cui si renderà omaggio il 28 giugno.A dare il via al festival sarà il rap di(15 e 17/06) con l’ultimo album Enemy, poi il rapper con il passamontagna Mezzosangue, (20/07); quindi Nitro con l’ultimo disco No comment (25/07), mentre il 28/07 tocca al rapper genovese Tedua. Il calendario - work in progress - porterà sul palco, tra gli altri, anche Giancane (16/06), Mokadelic (21/06), Frah Quintale (23/06), icon l’inedito Fidatevi /29/06) e Colapesce (30/06).I Muro del Canto si presenteranno il 7/07 per una unica data estiva, il 09/07 sarà la volta di Giovanni Lindo Ferretti. I big stranieri sono tanti:per la Giornata Internazionale del Rifugiato (20/06), i Godspeed You! Black Emperor, (4/07), lo storico chitarrista di Bruce Springsteen, Little Steven (17/07), dagli Usa l’elettronica di Ernest Greene aka Washed Out (13/07), imperdibili(foto) celebrano i 25 anni di G-Stoned (23/07). Infoe social.riproduzione riservata ®