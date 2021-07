Roma, morto un altro centauro: è strage sulle strade, 12 vittime in un mese. Biserni: «Più pattuglie e multe più severe»

Li ha falciati insieme ed è fuggito. Centauro e passeggero sbalzati entrambi giù per terra, con esito tragico almeno per uno dei due investiti. Per questo è in corso la caccia a pirata della strada che ieri ha tamponato e ucciso un motociclista e ferito gravemente l'altra persona in sella. Il 28enne Andrea Soldani, residente in via di Torreveccchia, è il quarto motociclista morto sulle strade della Capitale in pochi giorni.



Una strage. Che mette le strade della Capitale sul banco degli imputati: sarà colpa della distrazione, anche dopo il lungo periodo dell'emergenza Covid, come della scarsa manutenzione di troppe arterie e perfino di segnaletiche spesso non chiare. Sta di fatto che i numeri dei decessi sono da choc: 12 morti in appena un mese, i centauri che pagano il maggior tributo di sangue all'indisciplina e, forse, anche alla scarsa esperienza alla guida.



Per far luce sull'incidente di ieri, gli agenti della polizia di Roma Capitale stanno cercando un Suv che non si è fermato a prestare i soccorsi e anzi si è dileguato nel nulla in direzione della via Cassia. Determinanti alcune testimonianze. Nell'impatto è rimasto ferito gravemente anche un uomo di 35 anni che era in sella con la vittima sullo scooter in largo Bratislava, all'altezza di piazzale della Farnesina con via dei Colli della Farnesina. Il 28enne invece è morto dopo essere stato trasportato d'urgenza al Santo Spirito insieme al passeggero.

Fanno impressione anche quelle 31 vittime dall'inizio dell'anno che erano alla guida di auto e moto, cui vanno aggiunti un passeggero e ben 14 pedoni. Altro segnale, quest'ultimo, che sul fronte della sicurezza in strada va fatto davvero molto. Le aree maggiormente a rischio, secondo i vigili urbani, sono quelle dove le strade sono più dissestate e quelle a scorrimento veloce. Il problema riguarda sia le arterie cittadine che quelle a più ampia portata di veicoli. E, purtroppo, si muore.

Giordano Biserni, presidente Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps: da cosa è causata la strage, soprattutto di motociclisti, a cui stiamo assistendo?

«La velocità, la distrazione spesso perché si maneggia disinvoltamente lo smartphone, l'eccessiva confidenza con gli alcolici costituiscono un mix micidiale».



Anche la scarsa manutenzione del manto stradale?

«Certo. Le buche sono un fattore determinante per la stabilità di chi viaggia su due ruote».



I controlli sono sufficienti?

«No, sono poche le pattuglie sulle strade. Oggi c'è la tendenza di affidare la sicurezza all'elettronica, come agli autovelox».



Quale soluzione suggerisce?

«Mentre sono diminuiti gli incidenti mortali che vedono come vittime gli automobilisti, i centauri invece pagano il tributo di sangue peggiore sulle strade. Per me non esiste altra soluzione che aumentare i controlli».



Quindi più forze dell'ordine?

«Andrebbero incrementate le pattuglie della polizia stradale. Le polizie locali, dal canto loro, fanno quello che possono».



E le sanzioni?

«Più severe. Con il ritiro incondizionato della patente se si utilizza il telefono alla guida».

