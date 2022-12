L’annus horribilis di Roma: 150 morti in incidenti stradali. Dalla Colombo alla Togliatti, le vie più pericolose

di Emilio Orlando

Con centoventidue morti sulle strade di Roma, che sommati a quelli sulle statali della provincia diventano centocinquanta, all'anno che sta per concludersi spetta un triste primato. Il peggiore degli ultimi anni, dal punto di vista dell'età media delle vittime che rispetto al passato si è abbassata. Sulle arterie di comunicazione della Capitale, nonostante gli sforzi delle istituzioni nazionali e locali, la scia di sangue continua ad allungarsi.

Roma, auto in fiamme sulla tangenziale: la vettura divorata dal rogo. Le immagini choc

Troppi incidenti, l'anno orribile di Roma

Dal Centro della Città, fino al litorale e passando per le periferie nessun utente della strada può sentirsi al sicuro. Dopo gli ultimi incidenti mortali, in cui hanno perso la vita Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese, i due diciottenni che erano in sella ad uno scooter alla Garbatella e Francesco Valdiserri investito a morte da un'aut, anche l'età media delle vittime si è abbassata.





riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA