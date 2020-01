Ennesimo investimento di un pedone per le vie del Centro di Roma. È accaduto di nuovo questa mattina, in via Sistina angolo via Crespi. Un uomo stava attraversando la strada quando un’auto l’ha investito. Il pedone è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite. Sono in corso i rilievi da parte della polizia municipale per accertare la dinamica dell’incidente. Venerdì 31 Gennaio 2020, 14:17

