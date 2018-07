Incidente a Roma tra furgone e un'auto, 5 feriti: due sono molto gravi

Grave incidente frontale a Roma all'altezza di via San Giovanni Eudes in via di Villa Troili. Nello scontro tra un furgone e un'auto sono rimaste ferite tutte le cinque persone a bordo della macchina, mentre il conducente del furgone è rimasto illeso. Le persone ferite sono state trasportate in diversi ospedali: due sono state soccorse in codice rosso, due in codice giallo e una, meno grave, in codice verde. Due feriti sono stati portati al Sant'Eugenio, due all'Aurelia Hospital e una al San Camillo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi.

Mercoledì 18 Luglio 2018