Schianto mortale sulla via del Mare: ragazzo travolto e ucciso da 2 auto

Un ragazzo è morto investito sulla via del Mare nella notte. Il 28enne di nazionalità moldava è stato travolto questa notte, intorno alle 3, al km 6,700. La prima automobile a investiro era guidata da una donna, e poi un secondo veicolo l'ha urtato quando era già sull'asfalto. Non sono al momento chiare le cause dell'incidente, né se il decesso sia stato causato dal primo o dal secondo impatto. La donna che ha colpito per prima il ragazzo non si è fermata subito dopo l'incidente. Il suo veicolo è stato visto poco più avanti rispetto al luogo dell'impatto, danneggiato, e segnalato alla Polizia Locale. La donna, in stato confusionale, è stata convocata presso gli uffici di Polizia. Sul posto una pattuglia del gruppo Monteverde che, con l'ausilio di altre 4 pattuglie ha transennato la strada per condurre i rilievi. È stata avvertita l'ambasciata moldava per rintracciare i familiari del giovane.

Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07