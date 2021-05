Roma, incidente su via Aurelia: morto motociclista di 52 anni, tre persone ferite

Incidente mortale alla periferia di Roma. È accaduto ieri pomeriggio in via di Santa Maria Mediatrice, all'incrocio con via Aurelia. Sul posto pattuglie del XIII gruppo Aurelio della Polizia Locale. Coinvolte nello scontro due auto e tre moto. La vittima è un 52enne che viaggiava in moto. Tre i feriti.

Dai primi accertamenti svolti dagli agenti si può ipotizzare che le due auto e una moto fossero ferme al semaforo con luce rossa, quando è arrivata la moto guidata alla vittima che per cause da accertare tra cui una velocità non adeguata, è finita a terra ribaltandosi più volte e urtando contro altri veicoli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 12:41

