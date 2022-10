Roma, maxi incidente tra via Tuscolana e Palmiro Togliatti: pullman si schianta con quattro auto e due scooter

Maxi incidente tra via Tuscolana e viale Palmiro Togliatti a Roma. A scontrarsi, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, un pullman, quattro auto e due scooter. Sul posto una pattuglia dei vigili urbani che ha svolto i rilievi, per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Il video

La pagina Instagram Welcome to Favelas ha pubblicato il video di un cittadino, che riprende la scena da un autobus: in seguenza si vedono un pullman parzialmente danneggiato nella parte bassa anteriore, quattro auto e due scooter.

Sull'asfalto ci sono parti di lamiere dei veicoli incidentati. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso con i paramedici a bordo. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico nel quadrante, a causa della carreggiata temporaneamente bloccata. Il sinistro è poi stato risolto, la strada sgomberata e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità in tarda mattinata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Ottobre 2022, 15:23

