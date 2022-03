Roma, si scontrano tre auto e prendono fuoco. Due feriti in ospedale in codice rosso

Grave incidente stradale stamani a Roma. In via Viaggiano all'incrocio con via Ardeatina, si sono scontrate tre autovetture e due di queste hanno preso fuoco in seguito al forte impatto. Due persone sono state trasportate in codice rosso all'Ospedale San Giovanni.

E' stato temporaneamente chiuso il tratto di strada interessato al traffico. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e personale di Roma Capitale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 10:39

