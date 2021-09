Roma, incidente col trattore: il mezzo si ribalta, 35enne morto schiacciato

Un 35enne è morto schiacciato dal suo trattore, dopo che il mezzo si è ribaltato nei campi. È accaduto questa mattina in provincia di Roma.

L'incidente si è verificato in alcuni campi adiacenti a via Lo Schiavo, ad Artena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma e Colleferro, che hanno liberato il 35enne, già deceduto. Ora si lavora alla messa in sicurezza del mezzo, mentre i carabinieri indagano per ricostruire con certezza la dinamica della tragedia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 12:55

