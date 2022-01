Roma, tragico scontro a Torrevecchia: muore scooterista di 62 anni

Incidente mortale ieri sera intorno alle 19.30 a Roma in via Torrevecchia, altezza civico 649. La vittima è M.D.L. di 62 anni, che era alla guida di uno scooter Honda Sh 150. Coinvolto nell'incidente anche un 43enne alla guida di una Ford Focus. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio .

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, la strada chiusa per permettere i rilievi e avviare i primi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini sono tuttora in corso.

Questo è il secondo incidente mortale in via di Torrevecchia in una settimana. Si tratta del 15esimo morto sulle strade di Roma in poco meno di un mese. L'ultima vittima era stata Antonio Pastore, un tenente colonnello dei carabinieri di 55 anni investito da una studentessa romana 21enne, mentre stava facendo jogging al Pincio.

