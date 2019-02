Roma, grave incidente a Tor di Quinto: si incendiano auto e furgone, guidatori in ospedale

Roma

Grave incidente anella tarda mattinata in zonatra ponte Milvio e lo svincolo dell'Olimpica. Un'Audi Q3 e un furgone si sono scontrati in un terribile frontale ed entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Dai primi accertamenti pare che l'auto abbia sorpassato in zona vietata, invadendo la corsia opposta. Feriti entrambi i guidatori, attualmente ricoverati in ospedale. Traffico paralizzato in tutta la zona, compresa la vicina Flaminia. Operatori al lavoro per ripulire l'area da olio e benzina.