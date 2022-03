Roma, in tre con l'auto finiscono contro un albero e il muro del cimitero di Tivoli: muore il 19enne Mattia, feriti due amici

Una serata trascorsa allegramente tra amici che si conclude in tragedia. Solito refrein, che accompagna le vicende delle cosiddette stragi del sabato sera. Stavolta l'autovettura su cui viaggiavano tre giovani (di 21 e 19 anni) ha sbandato e si è schiantata contro un albero, finendo poi la carambola nell'impatto con il muro di cinta del cimitero di Tivoli. Il 19enne Mattia Salvati, originario di Castel Madama che era seduto accanto al guidatore, è morto sul colpo. Il giovane è la 35esima vittima di un incidente stradale da inizio anno sulle strade di Roma e Provincia. Troppe vite perse, più di una ogni tre giorni.

Gli altri due coetanei, il conducente e un altro ragazzo, sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni ma non sembrano in pericolo di vita. I rilievi per stabilire l'esatta dinamica dello schianto sono stati effettuati dai carabinieri di Tivoli.

Dai primi accertamenti e dalle tracce di frenata (quasi assenti) sembra che la Renault Clio - a bordo della quale viaggiavano i tre ragazzi - andasse a velocità elevata, quando ha sbandato ed è finita contro il muro.

La notizia della tragedia ha scosso Castel Madama, il paesino sotto la Valle dell'Aniene, dove la vittima era residente e dove aveva militato nella squadra di pallavolo oltre che nel centro ippico: Mattia Salvati infatti era un grande appassionato di cavalli.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA