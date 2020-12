Incidente stradale sulla pontina: investito e ucciso un pedone

Un pedone è stato investito ed è morto sulla strada statale 148 «Pontina». È temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, informa l'Anas, a causa dell' incidente avvenuto al km 33,000 nella frazione di Castagnetta, nel territorio comunale di Pomezia, all'interno dell'area metropolitana di Roma. Al momento vige l'uscita obbligatoria su Via Laurentina ed è chiusa la rampa che da Via Laurentina permette l'immissione sulla SS148 «Pontina». Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell'ordine al fine di svolgere tutte le attività del caso e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 09:21

