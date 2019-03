Grave fatto di cronaca intorno alle 4 della notte scorsa in via Tiburtina a, all'altezza di via di Portonaccio . Un tunisino 22enne ha provocato un incidente ed è fuggito ma durante la sua corsa, a bordo di un'Alfa Romeo, si è scontrato con un taxi. Il bilancio è di sei feriti, di cui due gravi, che sono stati ricoverati in diversi ospedali della città: tre in codice verde, una in codice giallo, una in codice rosso e il conducente dell'Alfa in prognosi riservata. Il giovane africano era ricercato dagli agenti per aver provocato un incidente senza feriti in via dell'Acqua Bullicante. Sul posto per i rilievi agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale con l'ausilio di pattuglie dei Gruppi Sapienza e Tuscolano. I veicoli sono stati sequestrati. Sono in corso ulteriori accertamenti sul tunisino 22enne e per ricostruire la dinamica dell'incidente.