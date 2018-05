Schianto sulla Pontina. Si ribalta auto con 4 giovani, alla guida 25enne ubriaca

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gravesulla viaquesta mattina all'altezza di Campoverde, nel comune di Aprilia, a pochi km da Roma. Una Lancia Y con 4 ragazzi a bordo si è ribaltata in direzione Latina. La macchina guidata da unadi 25 anni che è risultataha perso il controllo al km 56 in direzione Sud.Sul posto la polizia Stradale di Aprilia che ha chiuso la strada per circa un'ora in direzione sud. Si sono verificate code tra le 6 e le 7, la strada è stata poi riaperta a una corsia. Sul posto anche diverse ambulanze del 118 che hanno trasportato i ragazzi in ospedale a Latina.