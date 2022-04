Roma, incidente nella notte: 35enne si schianta con l'auto e muore in ospedale

Incidente mortale a Roma nella notte. Una donna di 35 anni è morta in ospedale dopo essersi schiantata con la propria auto all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e via di Grotta Perfetta.

Dalle prime informazioni la donna avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a finire contro il divisorio della carreggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno all'1.20, sul luogo dell'incidente, e hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoie per liberare la 35enne dalle lamiere. La donna, che era al volante di una Lancia Y, era stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto anche i vigili urbani per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 10:04

