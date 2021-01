Roma, schianto in moto a San Basilio. Ragazzo di 22 anni perde il controllo, cade e muore

Roma, tragico incidente: muore motociclista. Ha perso il controllo della sua Honda Cbr schiantandosi sull'asfalto e morendo sul colpo. È successo intorno alle 23 di ieri, in via del Casale di San Basilio, all'altezza di via Corinaldo. Il centauro morto è Montassar B. C. un 22enne di origine tunisina

Quando gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale sono arrivati sul posto per il 22enne non c'era ormai più nulla da fare. Al momento sembrerebbe che non ci siano altri veicoli coinvolti. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto: tra le ipotesi l'alta velocità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 16:17

