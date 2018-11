Incidente tra una moto e una bici stamattina a Roma in via Fornaci di Tor di Quinto, all'altezza della pista ciclabile. In sella alla bici una donna che è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo XV Cassia. Da chiarire la dinamica dello scontro.

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25