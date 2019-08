Incidente mortale in scooter: morto un 56enne

Sabato 31 Agosto 2019, 14:04

Un uomo,è morto in un incidente stradale nella mattinata di venerdì 30 agosto a. Lo scontro fatale è avvenuto in viale dello Stadio Olimpico, nel tratto di strada che collega Monte Mario al lungotevere. Gli agenti dellasono successivamente giunti sul posto e hanno effettuato dei rilievi per comprendere la dinamica del sinistro.guidava uno scooter, un Honda Sh 300, quando si è scontrato con una donna di 53 anni in sella ad un Honda Forza, rimasta ferita gravemente e ricoverata in codice rosso alSecondo la ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo finendo rovinosamente contro un palo della luce: il motorino è poi finito al centro della carreggiata e ha colpito la donna sull'altro scooter, facendola cadere bruscamente a terra.doveva compiere 56 anni. Era nato a Roma e lavorava in ambiente cinematografico. Attualmente occupava il ruolo di responsabile amministrativo in una casa di produzione impegnata proprio nel campo del cinema.Sale dunque a 91 il bilancio delle vittime della strada dall’inizio dell’anno a Roma e provincia.