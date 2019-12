Una donna è morta investita da un'auto a Roma. E' accaduto in via dei Monti Tiburtini, all'altezza di via Feronia. Sul posto la polizia e la polizia locale che si occupa dei rilievi. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la donna, 79 anni, stesse attraversando e l'automobilista si è fermato a prestare soccorso. E' il secondo investimento mortale in due giorni nella Capitale dopo quello di due notti fa a Corso Francia in cui sono morte due ragazze di 16 anni.

Lunedì 23 Dicembre 2019, 15:12

