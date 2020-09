Roma, incidente in monopattino: grave ragazzo di 23 anni

Roma, perde il controllo del monopattino e cade: un ragazzo di 23 anni è gravissimo. È successo a Tor Tre Teste, in via Prenestina, all'altezza del numero 710. Sul posto le pattuglie del V Gruppo Prenestino per i rilievi stradali. Il 23enne bengalese è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni.



Secondo i primi riscontri, il ragazzo avrebbe perso il controllo del monopattino. Una distrazione o forse un urto con un'auto parcheggiata, il cui autista avrebbe improvvisamente aperto la portiera al momento del transito del ragazzo, le cause dell'incidente al vaglio della polizia locale. Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 17:10

