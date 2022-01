Schianto sul Lungotevere, moto contro un albero: morto un 29enne, ferito l'amico

Un ragazzo di 29 anni è morto la scorsa notte in un incidente su lungotevere Maresciallo Diaz, direzione Ponte Milvio, davanti al palazzo del Coni, a Roma. Una moto Aprilia, per cause ancora da accertare, è finita contro un albero.

Il conducente, un uomo italiano di 29 anni è deceduto sul posto, il passeggero un uomo italiano di 27 anni, è stato trasportato al Policlinico Gemelli. Sul posto pattuglie della Polizia Locale del gruppo XV Cassia. Da quanto emerso finora non risultano altri veicoli coinvolti. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 11:52

