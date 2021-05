Roma, incidente sul Gra tra un camion e una moto: due morti e traffico bloccato

Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare nel primo pomeriggio di oggi. Lo schianto ha coinvolto un mezzo pesante ed una moto, causando la morte di due persone. Secondo le prime informazioni sarebbero deceduti due ragazzi ventenni.

L'incidente è avvenuto in carreggiata interna, all'altezza del chilometro 27,300, tra l'uscita 11 Nomentana e l'uscita 12 Centrale del Latte. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica. Per tutto il primo pomeriggio di oggi il traffico in carreggiata interna è rimasto bloccato, con code lunghe diversi chilometri, fin dall'uscita 5 (Cassia Veientana).

Roma, studentessa investita sulla Nomentana: Elena muore a 18 anni dopo oltre due giorni di agonia

La situazione, dopo quasi due ore, resta critica: l'incidente, fa sapere Astral InfoMobilità, è stato rimosso, ma il traffico è ancora rallentato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA