Roma, incidente sul Gra: donna resta incastrata tra le lamiere dell'auto

Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto incidentata e, per liberarla, è staro necessario l'intervento dei vigili del fuoco. È accaduto questa notte poco dopo l'una sul Raccordo anulare di Roma all'altezza di via Tiburtina nella carreggiata interna. L'automobilosta ha perso il controllo dell'auto per cause imprecisate andando ad urtare allo spartitraffico. I pompieri del comando provinciale di Roma sono intervenuti e hanno dovuto usare il divaricatore per liberarla dall'abitacolo e affidarla ai soccorritori del 118. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Luglio 2020, 09:06

