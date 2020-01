Incidente sul Gra nei pressi dello svincolo per l'Appia. L' incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di una persona. Sul Grande Raccordo Anulare di Roma si registrano rallentamenti e code. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Mercoledì 15 Gennaio 2020, 19:48

