Roma, incidente sul Gra tra camion e moto. Morti due ragazzi, uno era il testimone chiave del processo Sacchi

Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare nel primo pomeriggio di oggi. Lo schianto ha coinvolto un carro attrezzi ed una moto, causando la morte di due persone. Secondo le prime informazioni i morti sono due ragazzi. Giorgia Albano e Simone Piromalli, quest'ultimo era il testimone chiave del processo Sacchi.

L'incidente è avvenuto in carreggiata interna, all'altezza del chilometro 27,300, tra l'uscita 11 Nomentana e l'uscita 12 Centrale del Latte. Dalle prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiavano i due giovani si sarebbe schiantata, a ridosso della corsia d'emergenza, con un carroattrezzi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica. Per tutto il primo pomeriggio di oggi il traffico in carreggiata interna è rimasto bloccato, con code lunghe diversi chilometri, fin dall'uscita 5 (Cassia Veientana).

La situazione, dopo quasi due ore, resta critica: l'incidente, fa sapere Astral InfoMobilità, è stato rimosso, ma il traffico è ancora rallentato.

Giovedì 6 Maggio 2021

