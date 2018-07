Incidente sul Gra in carreggiata esterna prima dell'uscita Vitinia/Acilia/Ostia. Coinvolte due auto, una con 4 persone a bordo, l'altra con mamma e figlia.

Due persone sono state portate in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4, ha comportato la chiusura totale della carreggiata, riaperta alle 05:15. La dinamica è ancora da accertare. Sul posto sono arrivati due Suv della polizia e le ambulanze.



Le auto, nel'urto violento, ha spostato i "new jersey" di cemento messi a protezione della carreggiata.