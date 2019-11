Roma, incidente al Colosseo: muore 40enne in scooter

Un uomo di 40 anni è morto dopo essere finito fuori strada in via Celio Vibenna a Roma, vicino al Colosseo. L'uomo era a bordo di una moto Honda Sh 300 diretta verso via S. Gregorio che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada nella notte, intorno alle 3.30.



Sul posto sono intervenuti gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti ma si stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Domenica 10 Novembre 2019, 19:04

