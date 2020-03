Roma, incidente tra cinque auto sul viadotto di via dell'Aeroporto: un morto e diversi feriti

Forti ripercussioni sul traffico da Ostia verso Fiumicino per un incidente stradale verificatosi, poco prima di mezzogiorno, sul viadotto di via dell'aeroporto. A quanto si è appreso, si è trattato di un tamponamento a catena che ha causato la morte di un occupante, un uomo, di una delle cinque vetture coinvolte. Ci sono feriti. È intervenuto l'elisoccorso atterrato sul viadotto, che è stato temporaneamente chiuso dalla polizia locale di Fiumicino, che ha compiuto i rilevi e gestito la viabilità alternativa. Si attende l'autorizzazione per il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale. Sul posto quattro ambulanze. Ripercussioni anche sul tratto finale della via Portuense in direzione Fiumicino. Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Marzo 2020, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA