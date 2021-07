Roma, continua la strage dei centauri: con la moto contro un tir, morto un 36enne

Ancora sangue sulle strade di Roma. Stavolta la vittima è un motociclista 36enne morto nello scontro frontale con un furgoncino avvenuto ieri sera in via Cassia Nuova a Roma in zona Tomba di Nerone. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, impegnate per diverse ore per i rilievi.

Roma, morto un altro centauro: è strage sulle strade, 12 vittime in un mese. Biserni: «Più pattuglie e multe più severe»

Da una prima ricostruzione, un autocarro Fiat Doblò si è scontrato con una moto Yamaha. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti, si tratterebbe di uno scontro frontale legato presumibilmente ad una manovra di sorpasso azzardata. Il motociclista è morto mentre il conducente del furgoncino, un italiano di 52 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea per le cure del caso e per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito.

Il motociclista deceduto nello scontro sulla Cassia è la tredicesima vittima di incidente stradale a Roma in un solo mese. Solo lunedì un altro incidente mortale è avvenuto a Largo Bratislava, dove ha perso la vita un 28enne che viaggiava sulel due ruote.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 15:50

