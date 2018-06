Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: gravi ragazzo e ragazza di 19 anni

Grave incidente stradale la scorsa notte all'1.40 circa in via Cassia all'altezza del civico 494. Per cause in corso di accertamento, una ragazza di 19 anni al volante di una Ford Ka ha perso il controllo andando a sbattere contro un albero. La conducente è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Pietro, mentre un passeggero, coetaneo, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gemelli. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Montemario.

Venerdì 22 Giugno 2018