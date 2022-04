Roma, auto esce di strada sulla Casilina: muore Alisia, 20 anni. Gravi altri due giovani

Tragico incidente vicino a Roma. Il bilancio è tragico: un morto e due feriti gravi. Lo schianto è avvenuto questa notte intorno alle 2.30 su via Casilina, all'altezza di Colleferro, in provincia di Roma. I vigli del fuoco intervenuti hanno estratto dalle lamiere tre ragazzi ventenni, due trasportati in ospedale in gravi condizioni dal personale sanitario in codice rosso e una ragazza purtroppo deceduta. La vittima si chiamava Alisia Mastrodonato, 20 anni, originaria di Colleferro e risiedeva a Valmontone. Sul posto anche la polizia per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

Il grave incidente stradale è avvenuto sulla via Casilina, intorno alle 2:30 all'altezza del civico 17, al chilometro 49. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente: sembra che l'auto - una Bmw - abbia perso il controllo per causa ancora da accertare. Alla guida c'era un ragazzo di 21 anni. Con lui in auto, oltre alla ragazza scomparsa, c'era un'altra giovane, anche lei 21enne. Sul posto, oltre al personale del 118, anche la polizia, la polizia di Roma Capitale e i vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore per liberare i giovani dalle lamiere dell'auto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA