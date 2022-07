Roma, incidente a Casal Palocco: 7 feriti, uno è grave. Traffico in tilt verso il mare. Lo schianto, che ha visto coinvolte una Bmw e una Panda, ha causato il ferimento di sette persone. Uno dei feriti è stato giudicato grave e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.

Fa retromarcia con l'auto ma non si accorge della moglie: morta sul colpo

Incidente a Feletto, esce di casa e viene travolto da una Porsche: pensionato morto sul colpo

Traffico in tilt verso il mare

La corsia laterale di via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia, risulta bloccata e il traffico verso le località di mare è in tilt.

Video Valeri - Ippoliti

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Luglio 2022, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA