Roma, incidente e caos sul Gra: scontro tra quattro auto, 8 feriti e traffico bloccato

A causa di un incidente il traffico è provvisoriamente bloccato al km 0,200 del Grande Raccordo Anulare A90 in direzione di Roma. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto 4 veicoli e provocato 8 feriti. Il traffico viene deviato in loco sulla complanare. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 15:50

