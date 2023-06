Incidente a Roma, morto un bambino di 5 anni: lo schianto choc tra una Lamborghini e un'altra auto

di Emilio Orlando

Drammatico incidente oggi a Roma intorno alle 15.45: due auto, una delle quali una Lamborghini si sono scontrate frontalmente tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara, tra Acilia e Casalpalocco. Nell'incidente ha purtroppo perso la vita un bambino di 5 anni: il bimbo è stato prima trasportato al Grassi di Ostia dove è stato ricoverato in rianimazione, in arresto cardiocircolatorio. Poche ore dopo, purtroppo, non ce l'ha fatta.

