Roma, incidente tra due autobus in piazza dei Cinquecento: tre passeggeri feriti

Tre passeggeri feriti in modo lieve. È il bilancio di un incidente tra due autobus avvenuto questo pomeriggio a piazza dei Cinquecento, a Roma. Secondo quanto riporta il Messaggero il tamponamento tra i due mezzi sarebbe avvenuto intorno alle 15. L'autista della linea 590 avrebbe colpito l'autobus della linea 170 provocando la caduta a terra delle persone a bordo. Ancora da stabilire le cause. Dei tre feriti due, una coppia di turisti tedeschi, sono stati trasportati in ospedale. Martedì 5 Novembre 2019, 18:31

