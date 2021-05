Roma, incidente tra due auto e tragedia sfiorata: una vettura travolge i tavolini di un ristorante e si schianta contro un muro

Un incidente dalla dinamica poco chiara, ma con una certezza: poteva finire molto peggio. È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio a Roma e che ha coinvolto due auto. Una delle due vetture è rimasta al centro della strada, mentre l'altra ha travolto i tavolini di un ristorante prima di schiantarsi contro un muro, danneggiandolo in maniera evidente.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 all'incrocio tra via Galeazzo Alessi e via Gabrio Serbelloni, in zona Torpignattara. Due auto si sono scontrate e una delle due vetture ha travolto i tavolini di un ristorante, allestiti su una pedana, prima di schiantarsi contro un muro, distruggendolo quasi del tutto. Tre i feriti, tra cui una donna col figlio neonato che sono stati portati in ospedale da un'ambulanza. Meno grave l'altro ferito. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i vigili urbani che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.

