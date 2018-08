Incidente fra un'auto e una moto in viale Tiziano, all'incrocio con via Enrico Chiaradia, in zona Flaminio. Nell'impatto il motociclista è finito contro una macchina in sosta. L'uomo, un 47enne, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo II Parioli.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..