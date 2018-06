Scontro tra auto, muore ragazza: caccia al pirata, guidava una Lybra

Scontro tra un'auto e una moto stamattina in viale Vaticano a Roma. Un uomo nell'incidente è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale in codice rosso per dinamica. Sul posto la polizia locale del Gruppo Prati. E ieri sera una ragazza di 28 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto intorno alle 20 in via Mattia Battistini tra una 500 e una Lybra.



La giovane, che era al volante della 500, non ha superato la notte ed è morta. Intanto, i vigili del gruppo Aurelio stanno indagando per individuare la persona al volante della Lybra che dopo l'incidente ha lasciato l'auto sul posto fuggendo a piedi. Attraverso i documenti del veicolo si sta cercando di risalire a chi era alla guida ma la persona al momento non è stata ancora individuata.

