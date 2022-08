Roma, incidente sull'Aurelia: tre auto coinvolte, sei feriti trasportati in codice rosso al Pronto soccorso

Ancora un incidente nella notte sull'Aurelia, in provincia di Roma, con tre auto coinvolte, e sei persone ferite sono state trasportate in codice rosso al Pronto soccorso.

Sei persone ferite

Sono sei le persone rimaste ferite in un incidente automobilistico avvenuto questa notte su via Aurelia, all'altezza di Cerveteri.

Nello scontro, avvenuto intorno alle 2, coinvolte tre autovetture. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e il personale del 118. I feriti sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso di zona.

La strada è stata chiusa per tutta la durata dell'intervento che è terminato alle 4.20.

Donna ferita alle gambe

Delle 6 persone ferite nell'incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia nel territorio di Cerveteri, la più grave è una donna che, per ferite alle gambe, ha riportato una prognosi di 40 giorni. Otto, in tutto, le persone coinvolte nel sinistro. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Agosto 2022, 09:41

