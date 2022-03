Roma, incidente sull'Ardeatina: un morto e quattro feriti, tra cui un bambino di 5 anni

Un morto e quattro feriti, tra cui un bambino di cinque anni. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera alle porte di Roma, sulla via Ardeatina.

L'incidente ha coinvolto un'Alfa Romeo Mito e una Ford Fiesta ieri sera, poco dopo le 19, al chilometro 16,4 di via Ardeatina, in direzione Pomezia. Nell'impatto è morto sul colpo un argentino di 52 anni, alla guida della Ford Fiesta, che dopo l'impatto si è schiantata contro un muro. Feriti anche una donna italiana di 51 anni (trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni), un italiano di 49 anni (portato in codice arancione al Sant'Eugenio), un 28enne (portato in codice rosso al San Camillo) e un bambino di cinque anni (portato al Bambino Gesù in codice arancione).

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia locale di Roma Capitale, per gli accertamenti tecnici e i rilievi allo scopo di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 10:27

