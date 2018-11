Schianto su via Ardeatina, due feriti gravi: anche una donna con tre ragazzini a bordo

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, vicno Roma, poco prima delle 15 in, al km 26, al confine tra i Comuni di. Lo schianto è avvenuto all'incrocio con, all'atezza di un semaforo. Una Smart, guidata da un 52enne, con a bordo un 58enne, entrambi di Anzio, si è scontrata al semaforo contro una Peugeot 207, che proveniva da via Tor Paluzzi, guidata da una donna di 46 anni con il figlio di 10 anni, la figlia e una amichetta di 13 anni a bordo.Tutti abitano poco distante da dove è successo l'incidente, nella zona di Montagnano di Ardea. Nell'impatto, la cui dinamica è ancora da chiarire, la Smart si è cappottata dopo aver urtato la Peugeot, all'incrocio del semaforo e i due uomini sono stata catapultati fuori dal tettino della city car sfondando il vetro. I due sono rimasti gravemente feriti: si tratta di due operai che rientravano dal lavoro da Pomezia. Sul posto per i rilievi dell'incidente la polizia locale di Albano, mentre due pattuglie della polizia stradale di Albano e una dei carabinieri di Cecchina hanno regolato il traffico, soprattutto di mezzi pesanti, sulle vie limitrofe. I vigili del fuoco di Marino hanno provveduto a rimettere in sicurezza la piccola Smart. Uno dei due feriti è stato trovaro dentro una cunetta, l'altro sulla strada. Sono stati trasportati in codice rosso al Sant'Eugenio e al San Camillo di Roma dal 118 e da un elisoccorso. Per i tre ragazzini tanto spavento e un forte stato di choc, ma fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. La donna, con alcune contusioni, è stata trasportata all'ospedale di Pomezia.