Roma, incidente choc sull'Appia: moto avvolta dalle fiamme dopo lo schianto, un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave: è il bilancio di un incidente avvenuto tra un'auto e una moto la scorsa notte, poco prima dell'una e mezzo, in via Appia Nuova in zona Capannelle, periferia sud est di Roma. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dei Castelli. Sono intervenute le forze dell'ordine, 118 e i vigili del fuoco perché la moto era era completamente avvolta dalle fiamme.

Si ipotizza un impatto molto violento poiché i soccorritori hanno trovato le due persone a circa 200 metri dai veicoli. Ad intervenire in loro soccorso il personale sanitario, che ha tentato di rianimarli, ma per uno dei due non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso. La seconda persona rimasta coinvolta nel sinistro è stata presa in carico dai paramedici e trasportata con codice rosso in ambulanza all'ospedale dei Castelli. Arrivato al pronto socorso, il paziente è stato consegnato ai medici, che l'hanno sottoposto alle cure necessarie. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi. Presenti per gli accertamenti di loro competenza le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità a carico dei due condiucenti. La salma della persona che non ce l'ha fatta è stata trasferita in obitorio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA