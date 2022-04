Roma, maxi-tamponamento tra nove auto sull'A24: 13 feriti, tre sono gravi

Maxi-tamponamento all'alba di oggi a Roma, sul tratto urbano dell'A24. L'incidente, che ha coinvolto nove diversi veicoli, ha causato il ferimento di 13 persone: tre sono gravi.

Il tamponamento è avvenuto poco prima delle 5.30 sull'A24, tra le uscite di via di Portonaccio e via Filippo Fiorentini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell'ordine. Il tratto stradale è stato chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi. Dei 13 feriti totali, tre sono in condizioni particolarmente gravi e sono stati portati in ospedale in codice rosso.

